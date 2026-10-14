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Новости Липецка

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В Липецке за 2026 год выявили почти 9 тысяч нарушений

В Липецке за 2026 год выявили почти 9 тысяч нарушений

Чаще всего липчан обязывали закрасить граффити и убрать объявления в неположенных местах. Общая сумма штрафов составила около 9,12 млн рублей.

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