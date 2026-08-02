«Это торжество мракобесия убивает» Приход Гитлера к власти сломал жизнь миллионов. Как он изменил судьбу нобелевского лауреата?

Его книги моментально сметают с прилавков книжных магазинов и тысячами скачивают в ридеры. Мастер беллетризованного исторического повествования Флориан Иллиес стал настоящим любимцем российской аудитории.
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