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Рейтинг ATP. Фриц обошел Медведева и стал №4, Рууд поднялся на одну строчку

Каспер Рууд обошел Новака Джоковича. PIF ATP Rankings Положение на 18 ноября 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830 2 (2) Александр Зверев (Германия) 7915 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010 4 (5) Тэйлор Фриц (США) 5100 5 (4) Даниил Медведев (Россия) 5030 6 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4255 7 (6) Новак Джокович (Сербия) 3910 8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3760 9 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3745 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3350 19 (19) Карен Хачанов (Россия) 2410 60 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 923 78 (80) Александр Шевченко (Казахстан) 715 79 (64) Факундо Диас Акоста (Аргентина) 714 85 (85) Павел Котов (Россия) 655 92 (97) Борна Чорич (Хорватия) 632 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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