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Пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по делу «Макфы»

Пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по делу «Макфы»

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа» и ряда аффилированных предприятий в интересах РФ.

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Комментарии
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ГГ
Галина Гилева
надо бы национализировать все, что было отнято у народа в девяностые.Тогда будут большие перемены в обществе.
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15 час.

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