Пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по делу «Макфы»

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа» и ряда аффилированных предприятий в интересах РФ.
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