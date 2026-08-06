"Политика неинтересна"? Зудина внезапно открестилась от своей позиции по СВО, но интернет всё помнит

Зудина заявила, что не высказывалась о СВО. В сети быстро нашли старые публикации.Вдова Олега Табакова Марина Зудина неожиданно заявила, что никогда публично не высказывалась о специальной военной операции.
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