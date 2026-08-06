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Царьград

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"Политика неинтересна"? Зудина внезапно открестилась от своей позиции по СВО, но интернет всё помнит

"Политика неинтересна"? Зудина внезапно открестилась от своей позиции по СВО, но интернет всё помнит

Зудина заявила, что не высказывалась о СВО. В сети быстро нашли старые публикации.Вдова Олега Табакова Марина Зудина неожиданно заявила, что никогда публично не высказывалась о специальной военной операции.

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