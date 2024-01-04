На фоне грандиозного плача по поводу «миллионов» репрессированных, среди которых, конечно же, почти все были невиновны и пострадали за просто так, давайте попробуем разобраться, откуда взялись пусть и не десятки миллионов, посаженных и расстрелянных, но все же десятки тысяч.
Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин
Комментарии
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Валерий Симоненко
Ключевая фраза: "И к сожалению, это будет продолжаться еще долго." Пока будет у руля России будет Владимир Владимирович Путин! Ибо Путин НЕ Сталин. К несчастью... Для России!
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17 мин.
Ингерман Ланская
так что, Вешайся! А Россия будет в ВЕКАХ!!!!
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13 мин.
Игорь Костоглод
У вас, я думаю, его переизбыток. Мозга. Хотя это очень редко бывает у таких куриц, как вы. Надо же, как раскудахталась...
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11 мин.
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