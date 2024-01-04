Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

На фоне грандиозного плача по поводу «миллионов» репрессированных, среди которых, конечно же, почти все были невиновны и пострадали за просто так, давайте попробуем разобраться, откуда взялись пусть и не десятки миллионов, посаженных и расстрелянных, но все же десятки тысяч.