Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

На фоне грандиозного плача по поводу «миллионов» репрессированных, среди которых, конечно же, почти все были невиновны и пострадали за просто так, давайте попробуем разобраться, откуда взялись пусть и не десятки миллионов, посаженных и расстрелянных, но все же десятки тысяч.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Ключевая фраза: &quot;И к сожалению, это будет продолжаться еще долго.&quot; Пока будет у руля России будет Владимир Владимирович Путин! Ибо Путин НЕ Сталин. К несчастью... Для России!
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17 мин.
Ингерман Ланская
так что, Вешайся! А Россия будет в ВЕКАХ!!!!
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13 мин.
Игорь Костоглод
У вас, я думаю, его переизбыток. Мозга. Хотя это очень редко бывает у таких куриц, как вы. Надо же, как раскудахталась...
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11 мин.

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