У сериала по Эдгару Аллану По вышел новый тизер

Премьера «Падения дома Ашеров» состоится 12 октября. «Падение дома Ашеров» Кадр из мини-сериалаNetflix показал новый тизер мини-сериала «Падение дома Ашеров» по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии