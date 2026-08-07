ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

273 подписчика

Суд приговорил экс-директора Popcorn Books Протопопова к 4 годам за пропаганду ЛГБТ

Суд приговорил экс-директора Popcorn Books Протопопова к 4 годам за пропаганду ЛГБТ

Бывшего директора издательств Popcorn Books и «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о распространении книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии