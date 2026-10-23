Обновлено 23.10 в 14:40. Песков также сообщил, что переговоры в Абу-Даби, запланированные на первую половину ноября, пройдут в трёхстороннем формате, без европейских представителей.
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