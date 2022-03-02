Ваноли о 6:1 с «Кубанью»: «Рад за Федуна, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень доволен после победы»

Паоло Ваноли высказался о победе «Спартака» над «Кубанью» (6:1) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. – Какие у вас ощущения после первой победы? – Я очень рад за команду, за болельщиков.
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