Я хочу запечатлеть всё вокруг себя: как бы констатацию того, что было вокруг нас тогда, свидетельство атмосферы нашей молодости, красоты нашей близости

Фотограф: Лара Гапаратто Я хочу запечатлеть все вокруг себя: как бы высказывание о том, что было вокруг нас тогда, свидетельство атмосферы нашей молодости, красоты нашей близости.
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