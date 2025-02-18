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Царьград

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Директора новосибирского МУП "САХ" задержали за попытку получениить взятку

Директора новосибирского МУП "САХ" задержали за попытку получениить взятку

Директор "СпецАвтоХозяйства", чтобы руководитель коммерческой организации переписал имущество компании на посредника.

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