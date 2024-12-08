Шутки без политики: Галкин поднял цены на новогодние корпоративы для россиян до 150 тысяч евро

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня. сообщают о том, что Максим Галкин, известный иноагент, значительно увеличил свой гонорар за новогодние корпоративы, подняв его почти в два раза — с 80 до 150 тысяч евро.
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