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Региональная Юридическая Служба

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Шутки без политики: Галкин поднял цены на новогодние корпоративы для россиян до 150 тысяч евро

Шутки без политики: Галкин поднял цены на новогодние корпоративы для россиян до 150 тысяч евро

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня. сообщают о том, что Максим Галкин, известный иноагент, значительно увеличил свой гонорар за новогодние корпоративы, подняв его почти в два раза — с 80 до 150 тысяч евро.

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