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Джо Байден планирует на саммите G20 обсудить ситуацию вокруг Украины

Джо Байден планирует на саммите G20 обсудить ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 собирается обсудить ситуацию вокруг Украины. Также он подчеркнул, что в курсе информации касательно отсутствия главы российского государства Владимира Путина на форуме, сообщают «РИА Новости».

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