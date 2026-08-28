China CITIC Bank направил 113 млрд юаней в инфраструктуру нового поколения

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Все более выраженная «К-образная» экономика Китая, в которой одни сектора стремительно растут, а другие изо всех сил пытаются сохранить темпы, заставляет банки пересматривать подходы к распределению корпоративного кредитования.