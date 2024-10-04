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«Пора завязывать с Курском»: Луценко требует вывести ВСУ с российский территории

«Пора завязывать с Курском»: Луценко требует вывести ВСУ с российский территории

Вторжение ВСУ в Курскую область исчерпало позитивный для Украины эффект. Оно было нужно для того, чтобы президент Владимир Зеленский мог похвастаться на День независимости, но забрало слишком много ресурсов с Донбасса.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Что значит вывести? Натворили столько зла и смотаются? Всех там закопать! Пусть хоть землю собой удобряют, на которой &quot;херойствовали&quot;...
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