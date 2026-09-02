Клаксон
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Клаксон

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Первый Koenigsegg Gemera пострадал от вандалов

Первый Koenigsegg Gemera пострадал от вандалов

Первый серийный экземпляр гиперкара Koenigsegg Gemera стоимостью 3 миллиона долларов уже через несколько дней после доставки владельцу получил повреждения от камней.

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