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ПВО Саудовской Аравии не справилось с ударом йеменских «парней в тапках»

ПВО Саудовской Аравии не справилось с ударом йеменских «парней в тапках»

Йеменские хуситы нанесли новый удар по Саудовской Аравии. Как утверждают арабские ресурсы, в ночь с понедельника на вторник движение «Ансарулла» провело самую масштабную атаку за всё время.

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