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Шалимов: Посмотрим, что скажет Мажич – наверное, будет что-то типа «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень»

Шалимов: Посмотрим, что скажет Мажич – наверное, будет что-то типа «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень»

«Что касается судейства - двух моментов с ударом локтем в лицо в матче «Зенит» - ЦСКА (1:2) с Соболевым, то для меня это одинаковые моменты, - заявил ветеран «Спартака», российский тренер Игорь Шалимов.

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