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Сергей Аксёнов поздравил православных христиан со светлым праздником Преображения Господня

Сергей Аксёнов поздравил православных христиан со светлым праздником Преображения Господня

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Преображения Господня.«Поздравляю православных христиан со светлым праздником Преображения Господня!Сегодня верующие вспоминают о Преображении Господа Иисуса Христа на горе Фавор.

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