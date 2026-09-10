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Permian Gas Has Been Worth Less Than Nothing for 118 Days This Year

Outside Pecos, Texas, Chevron is getting ready to build a power plant to solve a problem the Permian Basin has been stuck with for years, which is that it produces far more natural gas than anyone nearby is willing to pay for.

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