Permian Gas Has Been Worth Less Than Nothing for 118 Days This Year

Outside Pecos, Texas, Chevron is getting ready to build a power plant to solve a problem the Permian Basin has been stuck with for years, which is that it produces far more natural gas than anyone nearby is willing to pay for.
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