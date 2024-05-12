Американские нефтяники с нетерпением ожидают очередных «смелых действий» от Москвы

Добывающие компании из США не могут совладать со своей алчностью и желанием вернуть невероятно успешный 2022 год, однако вместо этого получают лишь разочарование и снижение показателей при серьезных усилиях.
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