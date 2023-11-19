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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «ЦСКА соберется. Вратарская позиция у них сейчас не очень. Федотову тяжело играть после перерыва»

Клуб занимает 6-е место в таблице Запада. «Понятно, что ЦСКА сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт.

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