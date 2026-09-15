Глобальное потепление нарушило 400-летнюю климатическую связь между Индийским и Тихим океанами

Исследователи из Океанографического института в Вудс-Холе (США) задались вопросом: несогласованность океанов — это событие беспрецедентное или часть долгого природного цикла? С 1980-х годов метеорологи замечали, что Индийский океан перестает реагировать на процессы в Тихом океане традиционным образом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии