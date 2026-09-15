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Глобальное потепление нарушило 400-летнюю климатическую связь между Индийским и Тихим океанами

Глобальное потепление нарушило 400-летнюю климатическую связь между Индийским и Тихим океанами

Исследователи из Океанографического института в Вудс-Холе (США) задались вопросом: несогласованность океанов — это событие беспрецедентное или часть долгого природного цикла? С 1980-х годов метеорологи замечали, что Индийский океан перестает реагировать на процессы в Тихом океане традиционным образом.

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