Глобальное потепление нарушило 400-летнюю климатическую связь между Индийским и Тихим океанами

Исследователи из Океанографического института в Вудс-Холе (США) задались вопросом: несогласованность океанов — это событие беспрецедентное или часть долгого природного цикла? С 1980-х годов метеорологи замечали, что Индийский океан перестает реагировать на процессы в Тихом океане традиционным образом.