С 1 декабря автомобилистов ждут новые штрафы

С 1 декабря 2023 года водителей авто будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года, Штраф за нарушение — 500 рублей, сообщает Ura.
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