В Петербурге полиция по видеозаписи в интернете выявила зацепера

Подросток катался запрещенным способом на электричке В Петербурге сотрудники транспортной полиции обнаружили в интернете видеозапись, на которой видно, как юноша стоит между вагонами электропоезда и снимает опасный контент на мобильный телефон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии