Венесуэльский лидер Николас Мадуро поделился сведениями о том, что Соединённые Штаты Америки при помощи киевского режима угрожали Российской Федерации, оказав виновными в старте разгоревшегося на украинской территории противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии