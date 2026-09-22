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Собянин: реновацию полностью завершили в 12 районах Москвы

Собянин: реновацию полностью завершили в 12 районах Москвы

Программу реновации полностью завершили в 12 районах Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра в мессенджере МАХ.

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