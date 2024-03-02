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Электрический минивэн Mega за $77 800 стал первым чистокровным электромобилем Li A...

Электрический минивэн Mega за $77 800 стал первым чистокровным электромобилем Li A...

Электрический минивэн Mega за $77 800 стал первым чистокровным электромобилем Li AutoПо итогам прошлого года Li Auto смогла поставить клиентам 376 030 последовательных гибридов, что для китайского автопроизводителя само по себе является впечатляющим достижением.

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