Политолог Суздальцев: на Западе недовольны сотрудничеством РФ и КНДР

На западе недовольны взаимовыгодным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Андрей Суздальцев, комментируя возможную поездку президента РФ Владимира Путина в КНДР.
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