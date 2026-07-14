Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Очень крутая работа": Украинские спецслужбы разбиты на территории России. Живов объяснил, что произошло

"Очень крутая работа": Украинские спецслужбы разбиты на территории России. Живов объяснил, что произошло

Украинские спецслужбы оказались разбиты на территории России. Живов похвалил ФСБ: "Очень крутая работа".

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Комментарии
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Стега Сибиряк
Всех расстрелять при людно
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1 м.
Александр Кириллов
Не согласен, посадить на КОЛ! Смерть этих упырей должна быть мучительной.
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4 н.
МП
Михаил Пантюхин
НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШЕМУ ФСБ!!!! РЕБЯТА ПРОСТО ГЕРОИ!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! СМЕРТЬ мразям бандерлогам, наёмникам и остальным гейропейцам и триклятой НАТО, сдохните пидоры лучше сами, или МЫ РОССИЯ поможем, на виселице ваше место ! Жаль, что НАШ ВЕРХОВНЫЙ ОЧЕНЬ ГУМАННЫЙ !!!!
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4 н.