"Очень крутая работа": Украинские спецслужбы разбиты на территории России. Живов объяснил, что произошло

Не согласен, посадить на КОЛ! Смерть этих упырей должна быть мучительной.

МП

Михаил Пантюхин

НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШЕМУ ФСБ!!!! РЕБЯТА ПРОСТО ГЕРОИ!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! СМЕРТЬ мразям бандерлогам, наёмникам и остальным гейропейцам и триклятой НАТО, сдохните пидоры лучше сами, или МЫ РОССИЯ поможем, на виселице ваше место ! Жаль, что НАШ ВЕРХОВНЫЙ ОЧЕНЬ ГУМАННЫЙ !!!!