Вопреки сложным погодным условиям новосибирские аграрии завершают уборочную с достойными результатами

О предварительных итогах уборочной кампании 2024-го года во время оперативного совещания Губернатору Андрею Травникову доложил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии