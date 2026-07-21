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Несекретные материалы

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Алиев: Германия и Россия провели секретные переговоры в Баку

Алиев: Германия и Россия провели секретные переговоры в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку в июле состоялась закрытая встреча бывших высокопоставленных представителей Германии и России, на которой обсуждались возможные пути прекращения конфликта на Украине.

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