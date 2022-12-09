Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Кагарлицкий о 3:2 ОТ с «Авангардом»: «Плохо начали первый период, но вытащили матч. Хорошая победа – дополнительный стимул для «Ак Барса»

Дмитрий Кагарлицкий оценил победу «Ак Барса» над «Авангардом» (3:2 ОТ). – С какими эмоциями уходите на паузу в чемпионате? – Хорошо, что закончили этот отрезок на позитивной ноте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх