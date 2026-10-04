GPT-6 Astra прошел стартовую зону World of Warcraft, ни разу не увидев игру

ИИ научился играть в WoW без монитора, мыши и клавиатуры Разработчик открытого проекта agent-wow сообщил об эксперименте, в котором ИИ-агент GPT-6 Astra примерно за 40 минут прошел стартовую зону орков в World of Warcraft, не получая ни одного изображения игры.
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