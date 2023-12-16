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Посол Бен Цви: «новогоднее» перемирие между Израилем и ХАМАС не предвидится

Посол Бен Цви: «новогоднее» перемирие между Израилем и ХАМАС не предвидится

«Новогоднее» перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС не предвидится. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил посол еврейского государства в Российской Федерации Александр Бен Цви.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какое &quot;новогоднее&quot; перемирие? У евреев НГ в сентябре уже был, у мусульман в июле. Вы о чем?
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10 час.

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