Допуск и пропуск

Решение президента Путина о проведении в 2026 году мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, можно считать доказательством предоставления ЛДПР права на самостоятельное участие в выборах следующего состава Госдумы.
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