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Фанаты «Униона» забросали поле шоколадными монетами на матче с «Бохумом». Хавбек хозяев Асано съел одну из них

Фанаты «Униона» забросали поле шоколадными монетами на матче с «Бохумом». Хавбек хозяев Асано съел одну из них

Таким образом болельщики берлинского клуба выразили недовольство планами по привлечению частных инвесторов к финансированию немецкого чемпионата.

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