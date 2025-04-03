«Вашингтон» отреагировал на 892-ю шайбу Овечкина

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на своей странице в социальной сети X отреагировал на 892-ю шайбу российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах лиги.
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