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«Вашингтон» отреагировал на 892-ю шайбу Овечкина

«Вашингтон» отреагировал на 892-ю шайбу Овечкина

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на своей странице в социальной сети X отреагировал на 892-ю шайбу российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах лиги.

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