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ИА Регнум

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В течение дня над регионами России и Черным морем сбили 62 украинских БПЛА

В течение дня 9 октября средства ПВО сбили над регионами России и акваторией Черного моря 62 украинских беспилотника.

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