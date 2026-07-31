Розы, кий и берег водохранилища: как Наталия Белохвостикова встретила 75-летие вдали от столичной суеты

Она всегда предпочитала говорить со зрителями через роли, а не через интервью. Но в день своего 75-летия народная артистка РСФСР нарушила молчание — и показала, как выглядит идеальный праздник для настоящей звезды советского экрана.
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