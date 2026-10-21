25-летнюю жительницу Алтайского края оштрафовали по статье 6.24 КоАП РФ после того, как она покурила в туалете лайнера, летевшего из Москвы в Новосибирск; о нарушении полицию аэропорта Толмачёво уведомил представитель авиакомпании.