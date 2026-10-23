КУРСК, 23 октября. /ТАСС/. Врач-отоларинголог, выполняющий задачи в зоне СВО как штатный начальник госпитального отделения медицинского отряда специального назначения военно-клинического госпиталя №442 в составе группировки войск "Север", Михаил Комаров в беседе с ТАСС рассказал, как удалял из носоглотки российского военнослужащего осколок размером с фалангу пальца.
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