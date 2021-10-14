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«Дорогой Миша»: Тимошенко призвала Саакашвили поесть

«Дорогой Миша»: Тимошенко призвала Саакашвили поесть

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, с просьбой прекратить голодовку, сообщает ТАСС.

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