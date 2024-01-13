Для Василия 14 января звучат поздравления с именинами в стихах и на открытках AdministratorКаждый год в Российской Федерации 14 января отмечается Васильев день, посвященный памяти святого Василия Великого.
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