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Экс-замминистра Тука заявил о массовых ударах России дронами по ночам

Экс-замминистра Тука заявил о массовых ударах России дронами по ночам

Российские военные используют ночные беспилотники для проведения ударов по Украине. Об этом сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

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