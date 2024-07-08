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ВВС США заменят развёрнутые в Японии истребители F-16CM на F-35A

ВВС США заменят развёрнутые в Японии истребители F-16CM на F-35A

Американское Минобороны заявляет, что в целях укрепления своего боевого потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе ВВС США намерены развернуть свои новые истребители F-35А в Японии вместо дислоцирующихся там в настоящее время F-16.

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