Власти Гагаузии не намерены вслед за Кишинёвом отмечать 9 мая как День Европы и готовятся к торжествам в честь Дня Победы, заявил в ходе брифинга первый замглавы председателя исполнительного комитета автономии Илья Узун.
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