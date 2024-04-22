У петербургской нерпы Крошика закончилась линька

В Петербурге нерпа Крошик наконец закончил линять. Теперь его будут откармливать заново. В понедельник, 22 апреля, в группе «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «Вконтакте» поделились радостной новостью — у нерпы Крошика закончился период линьки.