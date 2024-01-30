Сумеет ли США добиться применения Россией ядерного оружия?

Natalija Osminina

Чушня. Все видят опасность там, где её нет. И кто-то для этого специально старается. Какой-то спрут ставит дымовую завесу- видимо теневое правительство)) Для чего кидать на Украину ТЯО, если все, запасшись попкорном ждут начала Гражданской войны в США. Правда, не подозревая, что после этого феерического зрелища начнется такой же феерический крах Мировой Финансвой системы. Вот чего надо бояться. Мыслят клипово, событиями Второй Мировой, когда она завершилась ядерным уничтожением Хиросимы и Нагасаки. Типа, значит, в Третьей Мировой ядерное оружие и будет той самой окончательной фишкой. Ведь, именно с этого момента началась гегемония США. Но тогда атомная бомба была только у США. Это был ИХ ЭКСКЛЮЗИВ! Одновременно, в 1944-1945 г. США создали финансовую Бреттон-Вудскую систему. И сейчас не ядерное оружие эксклюзивно, оно есть у многих стран, а именно та самая Бреттон-Вудская система. И раз она зашла в тупик и не позволяет печатать им бабло бесконечно, глобалисты именно этой, превратившейся из волшебной палочки и скатерти самобранки, в бесполезную, но увесистую дубину, и хотят шарахнуть по всему миру. И все для того, чтобы уничтожить все государства, как структуры (установив Единое Планетарное Правительство, как вещал Керри на Давосе ) и заодно и их население - 7 миллиардов ненужных им людей. И так как корова Бреттон-Вудской системы перестала давать амерам бесплатное молоко, они решили её зарезать. То есть обречь весь мир на голодную смерть. Присовокупив для верности какой-нибудь вирус под кодовым названием Х. А все орут: ядерная война! ядерная война!!Да на фига? Зачем глобалистам рисковать своим здоровьем- вдруг Россия по ним шарахнет с предсказуемым резултатом. Когда есть ЭКСКЛЮЗИВ!!!))